Родные языки на международном семинаре

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17-18 марта 2022 года в городе Санкт-Петербурге состоялся Международный семинар по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики.
Организаторами семинара выступили:
- Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- Федеральное Агентство по делам национальностей при поддержке министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, и министерство иностранных дел Российской Федерации.
- Оператором мероприятия является председательство Российской Федерации в арктическом совете Фонд РОСКОНГРЕСС.
Данное мероприятие проводилось на площадке РГПУ имени А. И. ГЕРЦЕНА, где выступили с публичной речью и проектами множество людей. В семинаре приняли участие представители органов власти, авторы учебников, преподаватели, разработчики проектов, молодое поколение. И это представители различных этносов: чукчи, нганасаны, юкагиры, долгане, эвенки и эвены, коряки, юкагиры, ненцы с Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, ханты с Югры и Ямала и многие другие.
Наглядным было то, что люди заинтересованы в сохранении культурного наследия Арктики. Здесь активно обсуждались вопросы, связанные с преподаванием родного языка и литературы как в школе, так и в высших образовательных учреждениях. На мой взгляд удивительным и показательным явился тот факт, что всегда звучала речь на родных языках коренных малочисленных народов России. В первый день мне понравилось выступление Апросимова Николая с его разработанным проектом “AYANA”. Это переводчик с русского на эвенкийский язык, работающий на основе искусственного интеллекта. Считаем, что у каждого малочисленного языка должна быть такая же программа, с помощью которой люди записывают удивительную речь, тем самым сохраняя ее в истории человечества.
18 марта также прошла “Презентация просветительско-образовательного проекта “Литературный конкурс” Голос Севера”.
Вице-президент по вопросам образования и проектной работе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Глебовна Вейсалова с интересом и гордостью рассказала всем, что “Голос Севера” – это масштабный литературный конкурс среди начинающих авторов на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В ходе мероприятия были награждены дипломами победители конкурса. Марина Афанасьевна Рачинская сообщила, что из 68 заявок от участников отобрали 64. Все писали стихотворения, рассказы на своих родных языках с переводом на русский. Победителями стали как дети, так и взрослые. Большую работу по подготовкеданной Литературной гостиной и сборника произведений «Голос Севера» провели Чернышова Светлана Леонидовна, председатель Санкт-Петербургского отделения Ассоциации.
На этом семинаре свои выступления представили преподаватели и студенты Института народов Севера. Весьма интересным и познавательным было выступление Аркадия Ивановича Гашилова. А Людмила Борисовна Гашилова представила доклад о нивхском писателе Владимире Санги, который в этот день 18 марта отмечал свой 87 день рождения на Сахалине. Зоя Степановна Рябчикова рассказала о научно-образовательных проектах, которые ведут преподаватели кафедры уральских языков со студентами. Зоя Степановна представила проект, который она ведет со студенткой 1 курса Этнофилологического образования Броваренко Вероникой. Затем очень увлекательно Вероника читала на хантыйском и русском языках стихи хантыйского поэта Романа Ругина, рассказала увлекательно о его творчестве.
Все выступающие читали стихи на своих родных языках. Лица всех участников были ясными, солнечными, взгляды открытыми и радостными.
Очень приятно, что мероприятие прошло на высоком уровне. Все с радостью принимал активное участие в семинаре. Я рада тому, что люди заинтересованы в сохранении языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири, но и Арктики!
Галина Дунаева