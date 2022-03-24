24 марта 2022 года — Всемирный день борьбы с туберкулёзом

- Русский
Ежегодно в Югре в соответствии с инициативой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с целью привлечения внимания руководителей предприятий и организаций, широких кругов общественности к вопросам профилактики, ранней диагностики и лечения туберкулёза, информирования различных слоев населения о туберкулёзе, для создания мотивации к своевременному обращению за медицинской помощью, пропаганды здорового образа жизни — 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом.
Туберкулёз — это инфекционное заболевание, известное человечеству уже много веков. Туберкулёзом можно заразиться различными путями и не обязательно в результате прямого контакта с больным. Туберкулёзом болеют люди разного пола и возраста. Палочка Коха не различает социального статуса и одинаково заражает бедных и богатых.
Основные задачи, реализуемые в ходе проведения Всемирного Дня борьбы с туберкулёзом: пропагандировать здоровый образ жизни; подчеркнуть важность личного вклада каждого человека в решение проблемы борьбы с туберкулёзом (представители органов власти, политики, медицинские работники, пациенты, члены их семей, школьники, подростки, молодёжь и др.); информировать широкие слои населения об опасности и тяжёлых последствиях заражения туберкулёзом, мерах личной и общественной профилактики этой инфекции, необходимости своевременного прохождения профилактических осмотров в целях раннего выявления заболевания и своевременного лечения.
Для обследования на туберкулез взрослым достаточно пройти флюорографию, детям проводятся внутрикожные диагностические пробы (Манту, Диаскинтест). Согласно действующим нормативам, все здоровые взрослые граждане нашей страны должны проходить флюорографию 1 раз в 2 года, а в территориях, где показатель общей заболеваемости туберкулезом 40 случаев и более на 100 000 населения 1 раз в год. Если у человека снижен иммунитет (в том числе ВИЧ-инфекция) или имеются какие-либо хронические заболевания (хронический бронхит, бронхиальная астма, сахарный диабет, заболевание, вызванное иммунодефицитом человека, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки и т.д.), то такие люди имеют повышенный риск заболевания туберкулёзом. Подобным пациентам рекомендуется прохождение профилактического осмотра (флюорографии) не реже 1 раз в год.
По данным Росстата, отмечается стабильная ситуация по туберкулёзу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Ежегодно снижается заболеваемость туберкулезом. Число больных, состоящих на учете с активным туберкулезом также стабильно снижается в пределах 100 человек в год. По состоянию на 1 января 2022 года в противотуберкулезных учреждениях округа на учете состояло 1 132 человека больных активным туберкулезом, что на 187 человек меньше чем на 1 января 2020 года. В Югре сохраняется низкий показатель смертности от активного туберкулеза 1,8 на 100 000 населения, в России этот показатель равен 4,6. В настоящее время наиболее важными задачами работы противотуберкулёзной службы является эффективное лечение устойчивых форм туберкулеза (МЛУ/ШЛУ ТБ), а также больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.
Сегодня в распоряжении специалистов противотуберкулезной службы Югры имеются достаточно надежные и доступные методики для проведения ранней диагностики заболевания туберкулёзом и его эффективного лечения. В большинстве случаев туберкулез излечим, но очень много зависит от самого человека, его заботе о своём здоровье и о здоровье окружающих его людей! Пройдите обследование на туберкулёз своевременно!
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:
Facebook https://www.facebook.com/dzhmao/
Instagram https://www.instagram.com/dzhmao/