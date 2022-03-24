21 марта Всемирный день поэзии

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Югорский поэт награждён медалью «Фёдор Достоевский 200 лет». В Москве 19 марта объявили лауреатов национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» за 2021 год. Торжественная церемония прошла в концертном зале правительства Москвы. В списке номинантов было представлено творчество свыше пяти тысяч авторов, а финалистами стали 200 поэтов и 100 прозаиков. Среди них югорчанин Вячеслав Кондин, ставший номинантом в основной премии «Поэт года». На торжественной церемонии ему вручена медаль «Фёдор Достоевский 200 лет».
Напомним, что конкурс проводится в шести номинациях: «Поэт года» – это основная, в которой вручаются первые три премии. Также есть номинации «Дебют», «Лирика», «Песни», «Юмор», «Детская литература».
Вячеслав Кондин стал писать стихи и прозу несколько лет назад. Темами его произведений стали природа югорского края, культура и традиции коренных народов. На конкурс поэт-ханты представил три стихотворения: «Бессмертный полк», «Любовь» и «Рыбачки» https://stihi.ru/avtor/kondinvutorumm, которые вошли в 14-ое специальное издание произведений номинантов премии «Поэт года» за 2021 год.
От всей души поздравляем нашего земляка с высоким признанием и желаем ему дальнейших творческих успехов!
Галина Мерова