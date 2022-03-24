Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией

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Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Ханты-Мансийске состоялся митинг-концерт «Крымская весна» в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Как отметила глава региона Наталья Комарова – Крым и Югра дружат много лет, и дружили ещё до воссоединения. Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки являются городами-побратимами.

«А теперь мы все вместе. Я хочу поблагодарить всех югорчан за гостеприимство, миролюбие, доброту, которой в вас без границ. И Крым, и Югра — это регионы многонациональные. В своё время крымчане свободно приняли судьбоносное решение, вернулись домой, их поддержал президент Владимир Путин, и это была его гражданская позиция – защищать россиян, русских где бы они не находились. И он следует этой позиции», – сказала Н. Комарова.

Инициатором мероприятия выступила региональная общественная организация ветеранов войны в Афганистане.

«Сегодня мы живём в непростой обстановке, в то время, когда наш президент начал операцию по принуждению к миру продажного фашистского Киевского режима, который убивал людей за то, что они говорили на русском языке, который беспощадно бомбил и уничтожал города на Донбассе, убивал детей, стариков, женщин. Я и мои товарищи выражаем признательность всем военнослужащим, которые несут службу на Украине. Я хочу сказать в поддержку им: «Работайте, братья! За мир, за Россию, за президента», – сказал член Общественной палаты Ханты-Мансийска, председатель региональной организации ветеранов войны в Афганистане Андрей Науменко.

Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» также приняли участие в митинге.

Пётр Молданов

Пт, 18/03/2022 - 20:00

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