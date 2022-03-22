В Югре определили лучшее культурно-досуговое учреждение

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Подведены итоги ежегодного Окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение в Югре.
За право стать лучшим в одной из пяти номинаций боролись 26 культурно-досуговых учреждений региона.
В состав экспертной комиссии вошли ведущие деятели культуры и искусства автономного округа, представители Департамента культуры автономного округа, специалисты Окружного Дома народного творчества.
Эксперты оценивали не только количество и качество проведённых мероприятий, но и активность участия в различных статусных мероприятиях, работу с клубными формированиями, внедрение инновационных форм и методов работы. Обращалось внимание и на то, как учреждения себя популяризуют и взаимодействуют со средствами массовой информации.
Лучшими признаны 16 культурно-досуговых учреждений автономного округа.
Среди городских округов:
Лауреат I степени – муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент», город Югорск;
Лауреат II степени – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств», город Нижневартовск;
Лауреат II степени – муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр», город Сургут;
Лауреат III степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс», город Нефтеюганск;
Лауреат III степени – муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», город Ханты-Мансийск.
Среди муниципальных районов:
Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная клубная система», Сургутский район.
Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Советский район.
Среди городских поселений:
Лауреат I степени – Пойковское муниципальное бюджетное учреждение центр культуры и досуга «Родники», городское поселение Пойковский, Нефтеюганский район;
Лауреат II степени – муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», городское поселение Лянтор, Сургутский район;
Лауреат III степени – районное муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Геолог», городское поселение Новоаганск, Нижневартовский район.
Среди сельских поселений:
Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» филиал «Сытоминский центр досуга и творчества», сельское поселение Сытомино, Сургутский район;
Лауреат II степени – муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел», сельское поселение Аган, Нижневартовский район;
Лауреат III степени – муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры», сельское поселение Зайцева речка, Нижневартовский район;
Лауреат III степени – обособленное подразделение бюджетного учреждения «Центр Культуры Нефтеюганского района «Дом культуры «Кедровый», сельское поселение Куть-Ях, Нефтеюганский район.
Среди ведомственных учреждений культуры:
Лауреат I степени – культурно-спортивный комплекс «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск;
Лауреат II степени – культурно-спортивный комплекс Уральского ЛПУМГ, сельское поселение Приполярный, Березовский район.
По итогам конкурса лауреаты будут внесены в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры.
Благодарим всех участников и желаем вдохновения, творческих идей и новых планов.