В Югре определили лучшее культурно-досуговое учреждение

  • Русский
В Югре определили лучшее культурно-досуговое учреждение

Подведены итоги ежегодного Окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение в Югре.

За право стать лучшим в одной из пяти номинаций боролись 26 культурно-досуговых учреждений региона.

В состав экспертной комиссии вошли ведущие деятели культуры и искусства автономного округа, представители Департамента культуры автономного округа, специалисты Окружного Дома народного творчества.

Эксперты оценивали не только количество и качество проведённых мероприятий, но и активность участия в различных статусных мероприятиях, работу с клубными формированиями, внедрение инновационных форм и методов работы. Обращалось внимание и на то, как учреждения себя популяризуют и взаимодействуют со средствами массовой информации.

Лучшими признаны 16 культурно-досуговых учреждений автономного округа.

Среди городских округов:

Лауреат I степени – муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент», город Югорск;

Лауреат II степени – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств», город Нижневартовск;

Лауреат II степени – муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр», город Сургут;

Лауреат III степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс», город Нефтеюганск;

Лауреат III степени – муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», город Ханты-Мансийск.

Среди муниципальных районов:

Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная клубная система», Сургутский район.

Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Советский район.

Среди городских поселений:

Лауреат I степени – Пойковское муниципальное бюджетное учреждение центр культуры и досуга «Родники», городское поселение Пойковский, Нефтеюганский район;

Лауреат II степени – муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», городское поселение Лянтор, Сургутский район;

Лауреат III степени – районное муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Геолог», городское поселение Новоаганск, Нижневартовский район.

Среди сельских поселений:

Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» филиал «Сытоминский центр досуга и творчества», сельское поселение Сытомино, Сургутский район;

Лауреат II степени – муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел», сельское поселение Аган, Нижневартовский район;

Лауреат III степени – муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры», сельское поселение Зайцева речка, Нижневартовский район;

Лауреат III степени – обособленное подразделение бюджетного учреждения «Центр Культуры Нефтеюганского района «Дом культуры «Кедровый», сельское поселение Куть-Ях, Нефтеюганский район.

Среди ведомственных учреждений культуры:

Лауреат I степени – культурно-спортивный комплекс «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск;

Лауреат II степени – культурно-спортивный комплекс Уральского ЛПУМГ, сельское поселение Приполярный, Березовский район.

По итогам конкурса лауреаты будут внесены в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры.

Благодарим всех участников и желаем вдохновения, творческих идей и новых планов.

odntugra.ru

Втр, 22/03/2022 - 10:19

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.