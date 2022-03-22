Уникальный опыт совместной работы врачей кардиодиспансера и Центра охраны материнства и детства

- Русский
Лучшие специалисты крупных клиник региона объединились. А всё ради бойкого плача новорожденного мальчика и спасения его 28-летней мамы. В операционном блоке окружного кардиодиспансера работала необычная бригада врачей: кардиологи, анестезиологи-реаниматологи и анестезисты, акушер-гинекологи, операционные медсестры. Специалисты были предельно сосредоточены. Одиннадцать человек боролись за жизнь хрупкой женщины. В ее медицинской карте — тяжелый диагноз и противопоказания. Однако простое желание испытать счастье материнства оказалось сильнее. Оно и поставило врачей перед сложнейшей задачей.
Ирина Урванцева, главный врач окружного кардиодиспансера: «Легочная артериальная гипертензия — это тяжелое инвалидизирующее заболевание. Оно обусловлено высоким давлением в малом круге кровообращения, то есть в сосудах легких. По этой причине возникает перегрузка сердца, со временем развивается сердечная недостаточность. Самый характерный симптом — одышка при физической нагрузке, слабость, утомляемость». Говоря на языке медиков, пациентка находилась в группе риска по материнским осложнениям. В 30% случаев прогноз неблагоприятный. Что делать, когда в голове — неутешительная статистика и огромное желание помочь? На этот вопрос не ответит ни один врач, потому что борются за каждого пациента. Беременность молодой женщины специалисты вели с ювелирной заботой. Рассматривались все варианты развития ситуации, просчитывался каждый шаг. Операцию кесарева сечения не случайно решили проводить в кардиоцентре».
Денис Новоселов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации окружного Центра охраны материнства и детства: «Необходимо было создать комплексную бригаду кардиоанестезиологов, акушерских анестезиологов, акушеров. В процессе подготовительной работы мы обращали внимание на все детали, потому что для нас самое важное — это здоровье мамы и ее ребеночка».
В операционном зале окружного кардиодиспансера раздался детский плач. 8-9 баллов по шкале Апгар, вес 2500. Неонатологам Центра охраны материнства и детства еще предстоит полностью обследовать малыша. Но первоначальные данные о здоровье уже очень оптимистичные. Сына женщина увидела сразу после рождения. А вот за маму врачам еще предстояло побороться. Здесь особенно пригодился опыт кардиореаниматологов ОКД. Роды — сильнейший стресс даже здорового организма, а для больного сердца — серьезное испытание и двойная нагрузка. Физиологичное и естественное перераспределение кровотока в процессе родоразрешения может стать фатальным.
Олег Карлов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации окружного кардиоцентра: «Самыми тревожными для нас были первые минуты после родоразрешения — у пациентки увеличивалась нагрузка на правые отделы сердца, возрастал приток крови, что могло спровоцировать легочный криз».
К счастью, принимать экстренные меры не пришлось. Благодаря высококлассной работе мультидисциплинарной команды врачей и сложнейшей подготовке медицинские приборы и мониторы в тот день показывали только стабильные показатели. Когда врачи будут уверены, что состояние женщины не требует наблюдения, она наконец сможет взять на руки своего сына, ради которого шла на огромные риски.
Павел Пастернак, врач акушер-гинеколог, заведующий приемным отделением: «Все прошло в плановом порядке, наверное, благодаря хорошей организации взаимодействия между коллективами».
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:
Facebook https://www.facebook.com/dzhmao/
Instagram https://www.instagram.com/dzhmao/