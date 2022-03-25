У югорчан осталась неделя, чтобы сделать свой выбор за инициативные проекты Югры

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У югорчан осталась неделя, чтобы сделать свой выбор за инициативные проекты Югры

Каждый югорчанин может поддержать проекты по созданию новых дворов, парков, общественных и спортивных пространств, социальных инноваций и других актуальных нововведений в городах и поселках округа. На портале «Открытый регион – Югра» началось онлайн-голосование за проекты в рамках второго регионального конкурса инициативных проектов.

Всего на конкурс было подано 129 заявок, на общественное голосование представлено 120 из них по различным направлениям: от благоустройства общественных пространств в городах и поселках автономного округа до развития медиапространства.

Отдать свой голос понравившемуся проекту можно до 29 марта. Выбор югорчан на ряду с экспертной оценкой станет одним из критериев определения лучших инициатив. Подведение итогов конкурса состоится 31 марта.

Проектам, прошедшим конкурсный отбор, будут предоставлены субсидии из бюджета региона на софинансирование до 70% расходов от общей стоимости инициативного проекта, но не более 10 миллионов рублей.

Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Ср, 23/03/2022 - 12:26

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