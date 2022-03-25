Объявлен конкурс «Моя страна – моя Россия»

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Объявлен конкурс «Моя страна – моя Россия»

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна» объявили о проведении XIX Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Основная задача Конкурса – привлечение молодежи к социально-экономическому развитию регионов, городов и сел.

В Конкурсе принимает участие молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится по 17 номинациям, в том числе: «Культурное наследие моей страны», «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»; «Мое ремесло», специальная номинация для детей «Детские народные сказки».

Конкурсные работы принимаются до 24 апреля 2022 года на сайте http://www.moyastrana.ru.

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте http://www.moyastrana.ru, контактное лицо: Турлаков Дмитрий Геннадьевич, руководитель исполнительной дирекции Конкурса,
тел.+7 (499) 993-72-23, e-mail: orgkomitet@moyastrana.ru.

 

Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ср, 23/03/2022 - 15:58

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