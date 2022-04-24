Для оптимизации взаимодействия врача и пациента

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В рамках мероприятий по созданию, тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2022 году специалисты Няганской городской поликлиники работают над внедрением электронной медицинской карты профилактического осмотра при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров. В настоящее время в практику работы сотрудников отделения профилактических медицинских осмотров внедряется программа МИС Югра (медицинская информационная система) — система автоматизации документооборота, включающая в себя такие возможности, как: электронные медицинские карты, данные медицинских исследований в цифровой форме и многие другие. По завершению технических работ по установке МИС Югра на рабочих местах специалистов, в апреле – мае 2022 года, начнется непосредственное внедрение электронных карт пациентов.
В электронной медицинской карте будет отражена информация о каждом визите пациента, а также результаты проведенных обследований и анализов. Пожалуй, наиболее ощутимым эффектом станет существенная экономия времени, уходящего на пациента в регистратуре при первичном обращении. Если сегодня временной промежуток составляет порядка десяти минут, то после реализации проекта — временной промежуток снизится до двух минут. «Электронная медицинская карта имеет ряд преимуществ перед бумажным аналогом. Исходя из имеющегося опыта работы в программе МИС Югра специалистов других отделений учреждения, мы знаем, что электронная карта пациента существенно упрощает работу администраторов регистратуры и оптимизирует взаимодействие врача и пациента», — говорит Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача.
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