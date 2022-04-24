Югорчан приглашают к участию в фестивале-конкурсе хореографического мастерства «RED FEST»

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Югорчан приглашают к участию в фестивале-конкурсе хореографического мастерства «RED FEST»

24 апреля 2022 года в Новосибирске состоится IV Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического мастерства «RED FEST». Это событие поможет внести весомый вклад детям с онкологическими заболеваниями благотворительного фонда «Защити жизнь». У всех участников будет возможность своим творчеством и трудом оказывать помощь другим детям, попавшим в беду.

Задачами RED FEST является содействие в повышении уровня духовно-нравственного развития, образования, культуры творческой единицы, максимальная активация и развитие условий комфортной качественной жизненной среды и инфраструктуры для самореализации талантов России.

RED FEST проводится в двух форматах – очно и/или дистанционно – на выбор участников в возрасте от 3 лет и старше (без максимального ограничения по возрасту) из разных регионов России по направлениям: хореография; танец в фотообъективе; киноискусство; декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

В рамках RED FEST пройдет также акция «Доброе дело» для благотворительного фонда «Защити жизнь», где все вырученные средства с входных билетов пойдут на помощь детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими заболеваниями.

Членами жюри фестиваля-конкурса выступят ведущие деятели и специалисты в области культуры и искусства РФ.

Событие проводится при соблюдении санитарно–эпидемиологических требований Роспотребнадзора, обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой короновирусной инфекцией на территории Российской Федерации.

Подать заявку на конкурс можно на официальном сайте.

Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чт, 24/03/2022 - 11:12

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