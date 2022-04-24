Жить по заветам предков

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Жить по заветам предков

Жить по заветам предков – значит жить в гармонии с природой и культурой своего народа, как это делали тысячелетиями прадеды.

Коренные малочисленные народы Севера – ярчайший пример неизменной любви к своей земле. Испокон веков народы Югры жили воспринимая природу не только как источник материальных благ, но и как живое существо.

26 марта 2022 года в 16:00 приглашаем жителей и гостей Ханты-Мансийска узнать о правилах и нормах поведения человека по отношению к окружающей природе, которым следовали все народы, чтобы уберечь землю от влияния природных катаклизмов и сохранить богатство лесов, рек и озер.

Лекцию проводит Тимофей Алексеевич Молданов, кандидат исторических наук, этнограф, уникальный рассказчик, тонкий знаток и носитель обрядового фольклора казымских хантов, руководитель клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ».

Приобрести и билеты на лекцию вы можете на сайте Окружного Дома народного творчества, PRO.Культура или по ссылке: https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/MzA2NjF8Mjc2NDU3fDEzNjU2NzZ8MTY0ODI5MjQwMDAwMA==?clientKey=81417286-c6c3-4514-bbcc-0782f792da88.

Стоимость: 150 рублей (возможна оплата по Пушкинской карте).

АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 24/03/2022 - 15:16

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