В Югре стало известно имя педагога года

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса профессионального мастерства педагогов «Педагог года Югры-2022», которая состоялась в театре Сургутского государственного университета.
По результатам конкурса педагогом года в Югре стала учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №4 Белоярского Татьяна Лотарева. Второе место осталось за учителем немецкого языка школы №23 Нижневартовска Оксаной Рожковой. Замкнула тройку лидеров учитель русского языка и литературы Салымской школы №2 Анна Окмянская.
«Ежегодно конкурс собирает ярких, творческих, преданных профессии, готовых поделиться своими педагогическими методиками и технологиями, инновационным опытом специалистов. В 2022 году конкурс принимал Сургутский район. Впервые в истории конкурса профессионального мастерства по инициативе администрации Сургутского района введен новый уровень признания педагогов – оценка родительского жюри», – сказала глава региона.
Наталья Комарова отметила, что в программе развития системы образования Сургутского района особое внимание уделяется комплексному формированию личности ребенка. В этой связи, по словам губернатора, проведение первого в истории конкурса испытания «От сердца к сердцу» для учителей, реализующих программу «Социокультурные истоки» на территории района, стало знаковым событием для всех педагогов.
«23 марта на региональной цифровой платформе «Образование Югры» запущен новый модуль «Портфолио педагога». Цифровой ресурс позволит объединить всю методическую, информационную базу учителя на одном ресурсе, которую можно использовать в образовательной деятельности, при прохождении аттестации, для участия в конкурсах профессионального мастерства, форумах, – добавила Наталья Комарова. – С 20 мая в Югре для организованного научно-методического сопровождения по вопросам менеджмента в образовании будет открыт новый проект «Школа управленческого резерва системы образования». Проект будет реализовываться в форме сессий в четыре этапа. По его итогам лидеры образования будут включены в региональный реестр управленческих кадров».
Для поддержки, чествования лучших педагогов автономного округа в декабре 2022 года пройдет «Педагогический бал», участниками которого станут победители конкурса «Педагог года».
«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сохранит все меры региональной поддержки педагогов, усилит контроль за обеспечением соотношения уровня средней заработной платы педагогических работников к средней от трудовой деятельности по региону. Все запланированные конкурсы профессионального мастерства обеспечены ресурсами, предусматривают меры материального стимулирования педагогов и лучших образовательных практик», – подчеркнула губернатор.
По словам Натальи Комаровой, при формировании единого подхода к системе воспитания детей важно использовать современные, интересные для юных югорчан платформы коммуникаций, получения объективной информации. В этой связи будет сформирована единая площадка для коммуникации педагогов, родителей и обучающихся «ПРОвоспитание» с использованием ресурсов региональной цифровой образовательной платформы.
Отметим, в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» победу праздновала воспитатель Белоярского центра развития ребенка – детского сада «Сказка» Марьяна Абдулжалилова. Второе место присуждено воспитателю детского сада №21 Урая Наталье Левашовой. На третьем месте – воспитатель детского сада №41 «Рябинушка» Сургута Лариса Спирина.
В номинации «От сердца к сердцу» лучшей признана учитель начальных классов школы №4 Ханты-Мансийска Евгения Шевчук. «Серебро» – в копилке воспитателя детского сада №11 «Елочка» Нягани Любови Дорошенко. Замкнула тройку учитель начальных классов школы развития 24 Нефтеюганска Людмила Макарова.
Решением конкурсного жюри победителем в номинации «Руководитель года образовательной организации» стал директор школы №4 Ханты-Мансийска Василий Репский. На вторую ступень пьедестала поднялась заведующая детским садом №31 «Медвежонок» Нижневартовска Наталья Дирлам. На третьем месте – заведующая детским садом «Голубок» поселка Луговской Ханты-Мансийского района Ольга Варнакова.
Лучшим учителем родного языка и литературы стала учитель начальных классов и родного (хантыйского) языка и литературы Казымской школы Софья Каксина. Второе место осталось за учителем родного языка и литературы, истории и обществознания Русскинской средней школы Анжеликой Ореховой, третье – за педагогом дополнительного образования детского этнокультурно-образовательного центра Ханты-Мансийска Ольгой Норовой.
В номинации «Сердце отдаю детям» победа принадлежит педагогу дополнительного образования центра детского творчества Нижневартовска Оксане Шарафутдиновой. Следом за ней – педагог дополнительного образования центра «Поиск» Нефтеюганска Дина Ребенок. На третьем месте – учитель музыки школы №3 Лангепаса Анжела Жамангареева.
Педагогом-психологом года признана сотрудник автономного дошкольного образовательного учреждения Когалыма «Сказка» Евгения Печалина. Второе место оставила за собой педагог-психолог школы №43 Нижневартовска Ляйсан Шарафеева. На третьем – педагог-психолог детского сада «Радуга» Югорска Виктория Лучникова.
В номинации «Педагогический дебют» главная награда отправилась в копилку учителя русского языка и литературы школы №1 Сургута Анастасии Ахмировой. Второй стала учитель английского языка №3 Нефтеюганска Наталья Смоленцева. Замкнула тройку лучших учитель истории Нижневартовской гимназии №1 Мария Парапанова.
Приз ученических симпатий в номинации «Учитель года» отправился к Татьяне Лотаревой, а приз родительских симпатий – к Оксане Рожковой.