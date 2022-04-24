Итоги медицинского обеспечения Зимних Игр паралимпийцев

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Система здравоохранения Югры осуществляла медицинское обеспечение Зимних Игр паралимпийцев. В мероприятии приняли участие 6 медицинских организаций округа, задействовано 6 бригад Центра медицины катастроф, 9 бригад Ханты-Мансийской городской клинической станции скорой медицинской помощи, 8 врачебно-сестринских бригад врачебно-физкультурного диспансера. Всего соревнования сопровождали 90 медицинских работников. Игры посетили делегации России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана — всего 220 человек, из них 124 спортсмена. Более 30000 зрителей поддерживали участников соревнований на спортивных объектах Игр.
Перед началом мероприятия отработаны алгоритмы взаимодействия медицинских служб для оказания первичной и первичной специализированной помощи участникам и гостям Игр в неотложном и экстренном формате. Проведено тематическое обучение привлеченного медицинского персонала по базовым специальностям, по спортивной медицине, по антидопинговым программам, по сердечно-легочной реанимации. Большое внимание организаторы уделили санитарно-эпидемиологической безопасности участников и гостей соревнований, было организовано обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в местах проведения Игр. Всего было протестировано 1238 человек, зарегистрировано два случая выявления новой коронавирусной инфекции, проведены соответствующие мероприятия по изоляции участников.
«Со стороны организационного комитета Игры проведены в соответствии с российскими и международными стандартами. График работы был достаточно напряженный, но, благодаря грамотной расстановке сил, слаженной работе, медицинским службам удалось избежать серьезных инцидентов. Сплоченная работа Департамента здравоохранения и Департамента спорта Югры позволила организовать и провести соревнования в столь короткий срок на самом высоком уровне. Опыт проведения Игр поможет осуществлять медицинское обеспечение на таком же профессиональном уровне дальнейших спортивных мероприятий в городе Ханты-Мансийске», — рассказал заместитель начальника Управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА России Выходец Игорь.
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