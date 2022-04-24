«День на стойбище» в Торум Маа 26 марта

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«День на стойбище» в Торум Маа 26 марта

Что такое стойбище обских угров? Как там живут и жили северные люди? На эти и другие вопросы готовы ответить!

Ждём вас 26 марта 2022 года на экспозиции под открытым небом в этнографическом музее «Торум Маа» на проект «День на стойбище»! Начало программ в 11:00 и в 14:00.

Скучно не будет! Экскурсия «Стойбище – мой дом!», спортивные состязания «Этно-старты», фото в традиционной одежде и даже всей семьей). Гарантируем солнечное настроение! Победителям в спортивных программах – призы!

Готовимся встречать «Вороний день в Торум Маа»! В преддверии традиционного праздника обских угров предлагаем мастер-класс по изготовлению куклы-вороны из ткани.

Согреем теплым приемом и горячим травяным чаем!

Подарите себе и близким активный выходной!

За дополнительную плату можно приготовить пищу на открытом огне, покататься на снегоходах.

 

Время встречи: 26 марта 2022 года в 11:00 и 14:00

Место встречи: г.Ханты-Мансийск, ул.Собянина, 1

Справки и запись по тел. +7(3467)32-20-58

depcultura.admhmao.ru

 

Пт, 25/03/2022 - 14:33

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