В Югре полностью закрыли первый зимник

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В связи с окончанием срока эксплуатации зимней автомобильной дороги Нижневартовск —Вампугол — Былино департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщает о полном закрытии движения транспортных средств на двух участках этого зимника в Нижневартовском районе.
«Речь идет об участке протяженностью 18,16 километров от деревни Вампугол до села Былино, включая ледовую переправу через протоку Чехломей, который закроется 26 марта 2022 года. А также о закрытии с 28 марта 2022 года участка длиной 4,2 километра Нижневартовск – Вампугол, включающий ледовую переправу через реку Обь», — сообщили в департаменте.
Отметим, этот зимник был обустроен к середине декабря 2021 года — в числе первых зимних автодорог из 51, ежегодно появляющихся в муниципалитетах Югры в холодное время года. Он прослужил почти 3,5 месяца.
Ранее сообщалось о временном ограничении движения по зимним автодорогам Нижневартовского района в связи с метелью.