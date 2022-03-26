Правительство Югры утвердило план действий по обеспечению развития экономики

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План первоочередных действий по обеспечению развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год утвердили члены регионального правительства в ходе заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Документ подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года, решениями регионального оперативного штаба, распоряжением губернатора от 22 марта 2022 года. В нем регулируются вопросы снижения налоговой нагрузки для организаций, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предотвращения роста безработицы, поддержки отдельных категорий граждан, системообразующих организаций, обеспечения бесперебойного функционирования предприятий, транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса», – пояснила глава региона.
Наталья Комарова напомнила, что дополнительно будет утвержден регламент деятельности рабочей группы по развитию экономики регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики автономного округа в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Роман Генкель доложил, что в план включено 53 пункта. В числе мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, предусмотрено снижение размера арендной платы по договорам аренды государственного имущества, земельных участков, компенсация банковской процентной ставки, возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов.
С целью бесперебойного обеспечения системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения запланированы компенсация процентной ставки по кредитам и займам, полученным на оборудование, спецтехнику; 50-процентное авансирование по предоставляемым субсидиям организациям воздушного, водного транспорта на осуществление пассажирских перевозок.
Также будут организованы места временного трудоустройства, проведено профессиональное обучение, переобучение, проиндексированы отдельные виды мер социальной поддержки, предоставлены единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан.
Директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев в свою очередь отметил, что в план вошел ряд мероприятий, нацеленных, в том числе установить мораторий на начисление пеней за неисполнение обязательств по уплате основного долга и процентов по уже заключенным договорам займа Фонда развития Югры в период с 24 февраля по 31 декабря. Помимо этого, документом предусмотрена докапитализация Фонда развития, для чего будет выделено 1,5 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий региона. Планируется, что данная мера позволит компенсировать затраты предприятий посредством компенсации процентной ставки по кредитам и займам, полученным на оборудование, спецтехнику и строительно-монтажные работы, в том числе по проектам импортозамещения.
Предприятиям пищевой промышленности будут предложены кредитные займы в размере от 5 до 20 миллионов рублей на пополнение оборотных средств. Ожидается, что это позволит организациям стабилизировать их финансово-экономическое состояние.
Благодаря реализуемым мероприятиям, предприятия обрабатывающей промышленности смогут компенсировать свои затраты по процентной ставке по кредитным договорам, а предприятиям, ориентированным на импортозамещение, будут предоставлены льготные займы. Последним также будет предложена отдельная субсидия на покупку оборудования и модернизацию производств.
«Правительство Российской Федерации в марте приняло решение о поддержке хлебопекарной промышленности. На эти цели направлено 2,5 миллиарда рублей. Автономному округу доведено 25,8 миллиона, которые будут направлены на предоставление субсидии в размере 2,5 рубля на килограмм произведенной продукции. В свою очередь мы произведем софинансирование. Тем самым, наши предприятия хлебопекарной промышленности смогут получить компенсацию в размере 5 рублей за килограмм произведенной продукции», – подчеркнул Кирилл Зайцев.
В части развития внутреннего туризма в Югре планируется разработать новую субсидию в форме грантов на строительство баз отдыха, глэмпингов, объектов этнографического и сельского туризма, а также модернизацию уже действующей туристской инфраструктуры. Грант будет предоставляться на условиях софинансирования: 80 процентов составит бюджет региона, 20 процентов – средства инициатора проекта.
Исполняющий обязанности директора регионального департамента труда и занятости Валерий Беспояско отметил, что в настоящее время ситуация на рынке труда автономного округа стабильная, контролируемая, роста безработицы не фиксируется. В этой связи меры, включенные в план первоочередных действий по обеспечению развития экономики Югры на 2022 год, носят упредительный, ситуационный характер.
«В числе дополнительных мер – организация дополнительных общественных работ, временных мест для трудоустройства. Граждане, находящиеся под угрозой высвобождения, имеют возможность получить дополнительное образование, пройти переобучение другим профессиям, востребованным на рынке труда Югры», – сказал руководитель профильного ведомства.
Исполняющая обязанности директора департамента социального развития Светлана Круглова подчеркнула, что принятый план – крайне важный для югорчан документ. Им предусмотрено оказание семьям с низкими доходами, семьям, имеющим детей-инвалидов, единовременной помощи в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
Ближайшем заседании правительства Югры по инициативе профильного департамента будет предложено рассмотреть вопрос об индексации отдельных видов мер поддержки, в числе которых около 10 различных социальных пособий. Ожидается, что они будут проиндексированы на коэффициент инфляции.
«Кроме того, планом предусмотрена возможность 50-процентного аванса для социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги социального обслуживания. То есть, ранее субсидия для таких НКО предоставлялась по факту оказания услуги. Но теперь организации смогут воспользоваться возможностью авансирования, направить на поддержание своей деятельности. Считаем, что это даст больше уверенности нашим СО НКО», – добавила Светлана Круглова.
«Реализация мер позволит обеспечить гибкость экономики региона, снять внутренние ограничения для бизнеса, поддержать бесперебойную работу предприятий, сохранить уровень занятости и доходов населения», – заверил Роман Генкель.
«План первоочередных действий по обеспечению развития экономики – это живой документ: он постоянно будет дополняться новыми решениями, актуализироваться. Вся работа будет вестись в публичной сфере в полном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнула Наталья Комарова.
Отметим, что план первоочередных действий по обеспечению развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год доступен на едином официальном сайте государственных органов региона.