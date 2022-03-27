Роспотребнадзор смягчил коронавирусные ограничения в школах России

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Роспотребнадзор объявил о смягчении некоторых ограничений для российских школ. Напомним, их вводили в начале пандемии коронавируса и в ноябре 2021 года продлили до 2024 года. Ограничением тогда назвали запрет на проведении массовых мероприятий.
В новом документе отменено требование о закреплении отдельного кабинета за каждым классом. Во время аттестации учеников уже не требуется рассаживать наискосок, школьникам больше не нужно предъявлять медицинскую справку после контакта с зараженными коронавирусом. Роспотребнадзор также отменил требование по разработке разного времени начала уроков и перемен для минимизации контактов школьников.
«Организации для детей и молодежи смогут проводить массовые мероприятия на улице, а летние лагеря смогут заполнять 100% мест для детей. Родители смогут посещать детей в лагерях: для этого нужно будет надевать маску и предоставлять справку о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19 за последние полгода либо тест на антитела», — пишет «Лента» со ссылкой на ведомство.
Кроме того сохранено требование обследовать сотрудников летних детских лагерей на коронавирус перед началом смены, но сдавать тесты каждую неделю больше не нужно. Носить маски нужно будет только работникам пищеблоков.