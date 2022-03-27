В Сургутском районе определены победители состязаний на Дне оленевода

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Для коренных малочисленных народов Севера Слёт оленеводов, рыбаков и охотников является одним из важных событий в году. Традиционно мероприятие проходит каждый март с 1974 года.
Как сообщили ugra-news.ru в пресс-службе администрации Сургутского района, в этом году слет прошел в усеченном формате. Ограничения, связанные с противоковидными мерами, послужили причиной того, что вместо привычных масштабных гуляний организаторы провели гонки на оленьих упряжках и состязания ханты в национальной борьбе только между районными участниками.
- Были опасения, что мы в этом году не соберемся, потому что были ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Но, все-таки получилось их организовать не в таком масштабе, как хотелось бы. В этом году проводим только 2 вида соревнований: гонки на оленьих упряжках и национальную борьбу. Если все будет хорошо на следующий год сделаем грандиозный праздник с концертной площадкой, большой культурной программой. Погода подарила нам всем солнечный день. Участники настроены на победу. Призы готовы. Это два снегохода и другие сюрпризы. В этом году мы решили подарить самый большой из них победительнице женских соревнований. Второй достанется лидеру гонки среди мужчин, - поделился Алексей Савенков, заместитель главы Сургутского района.
Традиционный Слёт оленеводов, рыбаков и охотников в марте стал визитной карточкой не только Сургутского района, но и всей Югры. И ждут его с нетерпением особенно те, кто принимает непосредственное участие в гонках на оленьих упряжках.
Это самый яркий и зрелищный этап Дня оленевода. Ханты здесь демонстрируют все свое мастерство в управлении сильными животными. Скорость, которую они развивают на гонках, достигает порядка 40 км в час.
В этом году лидерами гонок стали:
1 место Елена Рынкова, Денис Комтин
2 место Анастасия Комтина, Виталий Покачев
3 место Наталья Тэвлина, Леонид Комтин
4 место Анна Покачева, Иван Покачев
5 место Людмила Вылла, Александр Покачев
У представителей коренных малочисленных народов Севера Слет оленеводов – это возможность увидеть родных и друзей, которые проживают большую часть времени в году на стойбищах, разбросанных по всему округу.
- Мы готовимся к этому дню целый год. Это у нас основное мероприятие. Раз в год собираемся здесь все вместе. Больше всего рады тому, что можем повидать родных и знакомых, которые приезжают на День оленевода в Русскинскую, - поделился Эдуард Токчев, житель д. Русскинская.