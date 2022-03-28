В детской поликлинике Ханты-Мансийска успешно реализуют федеральный проект «Бережливая поликлиника»

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Проект по созданию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в рамках национального проекта «Здравоохранение» успешно реализуется в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с 2017 года. Цель общероссийского проекта амбициозная — повысить удовлетворённость населения качеством оказания медицинской помощи в первичном звене. В результате его реализации выстраивается новая, современная, технологичная, пациентоориентированная модель поликлиники, отличительными признаками которой являются не только правильная организация рабочих процессов без технологических потерь, но и бережное отношение как к пациентам, так и к медицинским работникам.
В конце 2018 года детская поликлиника медицинского учреждения заметно преобразилась на радость малышам. На стенах, благодаря художникам, «поселились» герои любимых мультфильмов, детских сказок. У процедурного кабинета выделена игровая зона для детей, где вместо тревожного ожидания ребятишки с удовольствием веселятся. Работает «открытая регистратура», что позволяет ликвидировать ощущение барьера между пациентом и регистратором. Для удобства младенцев и их мам в детской поликлинике размещены кабинки для кормления грудных детей. У входа в поликлинику есть своя парковка для колясок. Это вызывает особую благодарность родителей. Внедрена система наглядной маршрутизации — цветные указатели, таблички, номера кабинетов, световая навигация. Все это помогает посетителям поликлиники сориентироваться в здании, быстро найти нужного врача. Зона комфортного ожидания с яркими диванчиками и столами для рисования позволяет малышам приходить сюда с особым удовольствием. Профилактический медицинский осмотр детей первого года жизни проходит теперь более быстро и комфортно. В поликлинике выделены отдельные дни и время, что значительно сокращает процедуру. Специалисты осматривают малыша в течение 2-3 часов. Работа по реализации федерального проекта продолжается.
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