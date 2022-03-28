«Спасибо за помощь», — благодарят медики Югорска

- Русский
С пациентами, которые болеют коронавирусом, на протяжении всей пандемии работают сотрудники амбулаторно-поликлинической службы БУ «Югорская городская больница». Именно «ковидные» бригады выезжают на первичные вызовы к пациентам с признаками опасного вируса, берут ПЦР-тесты, после положительного результата доставляют югорчанам необходимые лекарства, а также следят за их самочувствием. В пиковые периоды заболеваемости, которые пришлись на начало этого года, сотрудники службы были вынуждены работать при максимальных нагрузках. Рабочий день длился с 8 часов утра и до часа ночи, пока все выезды были не отработаны. В такой тяжелый период врачам большую поддержку оказало ООО «ГазпромТрансгазЮгорск». Предприятие по просьбе медучреждения с 1 января обеспечивало медицинских работников ежедневным горячим питанием — комплексные обеды доставляли прямо к месту работы специалистов, у которых не было времени на длительные перерывы.
«Количество вызовов в самый тяжелый период доходило до 80 на одного сотрудника, мы работали до последнего пациента и уходили домой только чтобы поспать. Хотелось бы сказать большое спасибо градообразующему предприятию за обеспечение всех работников обедами, а также за предоставление автотранспорта и водителей, которые помогали нам осуществлять выезды на дом к югорчанам, которые заболели коронавирусом. Сейчас в связи со снижением заболеваемости работать уже легче, есть время на отдых», — рассказывает Наталья Прокофьева, фельдшер больницы.
Сейчас в «ковидных» бригадах задействовано 5 медицинских работников и столько же водителей. Врачи по-прежнему осуществляют выезды к пациентам, у них под наблюдением находятся югорчане, которые проходят лечение от коронавируса в амбулаторных условиях.
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:
Facebook https://www.facebook.com/dzhmao/
Instagram https://www.instagram.com/dzhmao/