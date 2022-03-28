В Югре продолжаются мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии Российской Федерации

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В преддверии празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в административном здании Управления Росгвардии по ХМАО – Югре состоялась торжественная церемония награждения офицеров ведомства, отличившихся при исполнении служебных обязанностей.
Из рук начальника территориального органа полковника полиции Евгения Симакова личному составу были вручены памятные медали, ценные подарки и благодарности.
Обращаясь к подчиненным, полковник полиции Евгений Симаков подчеркнул, что «заступая на службу, военнослужащие и сотрудники ведомства вносят значительный вклад в охрану общественного порядка, обеспечение защиты объектов, подлежащих обязательной охране, сохранности имущества граждан, контроль за оборотом оружия, являясь гарантом спокойствия и благополучия граждан, с высоким профессионализмом и самоотверженностью выполняют задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Для каждого из нас защита правопорядка и законности – не просто работа, а любимое дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь».
В честь профессионального праздника старший дежурный центра оперативного управления Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Владимир Сафонов принял участие в программе «Диалог» городского телевидения и рассказал о том, какие ведомственные проекты и социальные акции проходят в преддверии Дня войск национальной гвардии, а также довел информацию о том, какие меры предпринимают сотрудники Росгвардии для охраны общественного порядка и имущества граждан, в том числе и о планах установки кнопок тревожной сигнализации в общественном транспорте и каретах скорой помощи.
А в Нижневартовске в рамках акции «Дни Росгвардии» в подразделении вневедомственной охраны для учащихся подшефных образовательных учреждений был организован день открытых дверей, в ходе которого росгвардейцы рассказали подрастающему поколению о работе групп задержания, а также помощи, оказываемой гражданам.
Участникам встречи продемонстрировали приемы самообороны и показали комнату подготовки личного состава. От начальника пункта централизованной охраны майора полиции Павла Кисловского ребята узнали о технических средствах охраны объектов и имущества граждан. Кроме этого, юных югорчан интересовали условия приема на службу и порядок поступления в вузы Росгвардии.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре