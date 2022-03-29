Открытие Года культурного наследия народов России

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Открытие Года культурного наследия народов России

25 марта состоялось открытие Года культурного наследия народов России.

Учреждения культуры города Ханты-Мансийска представили выставочные композиции, демонстрирующие культурное разнообразие многонациональной России.

Экспозиция Окружного Дома народного творчества была посвящена традиционной культуре обско-угорских народов. Жители и гости Ханты-Мансийска познакомились с традиционными музыкальными инструментами, поиграли в хантыйские головоломки, изготовили традиционных народных кукол – акань.

Участникам выставки представилась возможность познакомится с традиционными костюмами народов России, многовековой историей их создания, цветовой гаммой и кроем, количеством и разнообразием элементов.

Украсили мероприятие работы участников Окружного конкурса детского рисунка «Радуга Югры», созданных по мотивам народных легенд, обрядов и праздников.

Торжественная церемония награждения выдающихся деятелей культуры Югры стала продолжением мероприятия.  Губернатор Наталья Комарова и директор Департамента культуры Артур Латыпов вручили заслуженные награды режиссерам, художественным руководителям, работникам учреждений культуры.

Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Втр, 29/03/2022 - 10:56

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