Качество исследований в лаборатории подтверждено сертификатом

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Клинико-диагностическая лаборатория Няганской городской детской поликлиники подтвердила высокую степень качества выполняемых лабораторных исследований. Накануне был получен очередной сертификат выданный московским «Центром внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований». Клиническая лаборатория медицинского учреждения ежегодно исследует несколько сотен тысяч различных анализов. Только за 2021 было проведено свыше 270 тысяч исследований. Статистика говорит, что на одного ребенка Нягани в прошлом году приходилось по 3 анализа исследуемых в лаборатории поликлиники.
Клинически исследовать столь значительное количество биологических анализов невозможно без современного диагностического оборудования. По части оснащенности — лабораторное отделение впереди иных структурных подразделений поликлиники и позволяет выполнять разнообразные по сложности лабораторные исследования. Спектр исследований регулярно расширяется: внедрены исследования на рота-, норо-, адено-, энтеро-, астровирусы и вирусы гриппа А и В. Также исследования кала на лактозную недостаточность.
Клиническая лаборатория детской городской поликлиники обслуживает детей, находящихся на амбулаторном лечении в детской поликлинике, отделении дневного стационара, по необходимости обслуживаются иногородние дети из близлежащих населенных пунктов по назначению врачей поликлиники. Большую долю занимают исследования, которые проводятся по плановым медицинским осмотрам и по диспансеризации детского населения. «Получить свидетельство, значит работать со знаком качества, — делится Ирина Лазарива, главный врач поликлиники. — Лаборатория укомплектована в соответствии со стандартами и отвечает всем требованиям, предъявляемых детскому здравоохранению, в том числе и национальными проектами, в реализации которых мы — активные участники».
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