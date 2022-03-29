Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» стартует в Югре 21 мая

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XIX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре пройдет с 21 мая по 10 июня 2022 года под девизом «Стабильный климат – здоровая планета». Тема Акции «Изменение климата – вызов XXI века» определена в соответствии с международной климатической повесткой. В план основных мероприятий Акции, утвержденный распоряжением Правительства автономного округа, вошли мероприятия международного, межрегионального и окружного уровня.
Подробная информация – на сайте Природнадзора Югры в разделе «XIX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» 2022 год».
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры