Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» стартует в Югре 21 мая

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Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» стартует в Югре 21 мая

XIX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре пройдет с 21 мая по 10 июня 2022 года под девизом «Стабильный климат – здоровая планета».  Тема Акции «Изменение климата – вызов XXI века» определена в соответствии с международной климатической повесткой. В план основных мероприятий Акции, утвержденный распоряжением Правительства автономного округа, вошли мероприятия международного, межрегионального и окружного уровня.

Подробная информация – на сайте Природнадзора Югры в разделе «XIX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» 2022 год».

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Втр, 29/03/2022 - 11:55

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