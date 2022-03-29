Югорчан приглашают принять участие в челлендже Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

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1 апреля Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявляет старт всероссийской акции – добровольческого проекта «Челлендж «Три шага». Это событие объединит подростков из всех регионов России для оказания помощи и поддержки сверстникам.
Добровольческий проект «Челлендж «Три шага» направлен на развитие социальной активности подростков, включение в добровольческую помощь сверстникам, раскрытие и реализацию их лидерского потенциала. Мероприятие проводится по принципу «3 недели – 3 шага».
Интернет-площадка челленджа – страница в социальной сети «ВКонтакте». Принять участие может любой желающий, число участников не ограничено.
На каждом этапе (шаге) челленджа подросткам предложат выполнить определенное задание:
1 шаг. 1 – 15 апреля. «НАЙТИ ДРУГА» – подростку дается задание найти друга, которому надо помочь и поговорить с ним, подобрать слова, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.
2 шаг. 16 – 30 апреля. «ТАЙНЫЙ ДРУГ» – подростку дается задание сделать подарок другу так, чтобы он не узнал, кто его «тайный друг». Подарок должен порадовать друга и помочь исполнению его мечты. Подарок можно сделать своими руками, вовлекая друзей и родителей.
3 шаг. 1 – 15 мая. «ВСТРЕЧА С ДРУГОМ». Подростку дается задание – подготовить и разместить новость в сообществе «Добровольцы – детям» в социальной сети «ВКонтакте» о своем тайном друге и его лучших качествах, добрых делах, преодолении равнодушия. Благодаря постам в сообществе будут раскрыты тайные друзья.
Подведение итогов и объявление лидеров добровольческого проекта «Челлендж «Три шага» состоится 1 июня 2022 года, будут отмечены его самые активные участники.
Напомним, всероссийская акция «Добровольцы – детям» и охватывает все регионы Российской Федерации. Инициатива призвана содействовать развитию добровольческих инициатив и проектов по поддержке детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи.
Акция проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ее соорганизаторами выступают Комитет Совета Федерации по социальной политике, Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, «Детское медийное объединение «Бумеранг».
Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры