Советская районная больница — победитель конкурса на лучшую организацию воинского учета

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Советская районная больница — победитель конкурса на лучшую организацию воинского учета

Учреждение награждено дипломом I степени в смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация, осуществляющая воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе».

Военный комиссариат ежегодно проводит проверку ведения воинского учета в учреждениях. По итогам 2021 года был отмечен высокий уровень организации данного направления в больнице.  В январе 2022 года медучреждение приняло участие в смотре-конкурсе, цель которого - повышение эффективности и качества работы организации по осуществлению воинского учета, обобщение передового опыта, определение лучших специалистов по воинскому учету и бронированию. В больнице трудятся 375 военнообязанных сотрудников. Функции по ведению воинского учета и бронированию возложены на ведущего специалиста по кадрам отдела управления персоналом Марию Спиридонову. «Мы являемся самой большой организацией на территории Советского района по количеству военнообязанных и бронированных граждан, пребывающих в запасе. Одним из направлений работы отдела управления персоналом является ведение воинского учета в организации», — говорит начальник отдела управления персоналом Наталья Маслова.

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Ср, 30/03/2022 - 09:50

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