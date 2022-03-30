Советская районная больница — победитель конкурса на лучшую организацию воинского учета

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Учреждение награждено дипломом I степени в смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация, осуществляющая воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе».
Военный комиссариат ежегодно проводит проверку ведения воинского учета в учреждениях. По итогам 2021 года был отмечен высокий уровень организации данного направления в больнице. В январе 2022 года медучреждение приняло участие в смотре-конкурсе, цель которого - повышение эффективности и качества работы организации по осуществлению воинского учета, обобщение передового опыта, определение лучших специалистов по воинскому учету и бронированию. В больнице трудятся 375 военнообязанных сотрудников. Функции по ведению воинского учета и бронированию возложены на ведущего специалиста по кадрам отдела управления персоналом Марию Спиридонову. «Мы являемся самой большой организацией на территории Советского района по количеству военнообязанных и бронированных граждан, пребывающих в запасе. Одним из направлений работы отдела управления персоналом является ведение воинского учета в организации», — говорит начальник отдела управления персоналом Наталья Маслова.
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