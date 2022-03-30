Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в размере 5 000 рублей

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Сегодня Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято решение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в размере 5 000 рублей на каждого ребенка семьям:
с детьми, имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
с детьми-инвалидами.
Единовременная выплата будет предоставлена гражданам, состоящим на 1 марта 2022 года на учете в Центе социальных выплат Югры и являющихся получателями:
1) государственной социальной помощи семьям с детьми без заключения социального контракта;
2) государственной социальной помощи семьям с детьми на основании социального контракта (действующего на 1 марта 2022 года), начисление или выплата которым осуществлена в периоде с 1 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года;
3) ежемесячного пособия на ребенка (детей);
4) ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно в виде ежемесячной денежной выплаты;
5) ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов.
Денежные средства будет перечислены на лицевые счета получателей в беззаявительном порядке 31 марта 2022 года.
Информация Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры