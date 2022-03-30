Интерес к музыкальному искусству хантов и манси возрастает

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29 марта в Окружном Доме народного творчества при окружной школе мастеров по обучению игре на музыкальных инструментах обских угров начался практический семинар. В рамках практического семинара состоялся телемост «Музыка ханты и манси в социокультурном пространстве: традиции и современные реалии». Перед онлайн-аудиторией выступили кандидат исторических наук, этнограф Тимофей Алексеевич Молданов и руководитель Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов Алексей Рещиков.
Тимофей Молданов рассказал об уникальном архиве, собранным Окружным Домом народного творчества за многие десятилетия. По разным источникам, начиная со второй половины прошлого столетия по сегодняшний день, собрано более 3 000 разных жанров фольклорного материала. Сотрудники часто выезжали в экспедиции либо организовывали культурные мероприятия, где могли вести аудиозаписи. У обских угров те, кто ранее пел в народе, знали порядка 300-400 песен. Бывает, что встречается одна и та же песня, но она исполнена в разных вариациях. Те, кто брал в руки сангквылтап, они только играли, не пели. К сожалению, Тимофей Алексеевич не нашёл архивных аудио-видео материалов, записанных в 1970-е годы с экспедицией из Эстонии. Возможно, что они не оставили их здесь, но он помнит тех участников-старожилов, которые играли на музыкальных инструментах или что-либо исполняли.
Алексей Рещиков поделился опытом своей многолетней работы по изучению игре на разных музыкальных инструментах, рассказал об учебных семинарах. Некоторые музыкальные произведения он переложил на нотные знаки и выпустил в новых сборниках. Эти сборники можно заказать, обратившись в приёмную с заявкой в Окружной Дом народного Творчества.
Также участие в разговоре приняла Оксана Добжанская, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств (г. Якутск). В дополнении к сказанному она посоветовала почитать книгу «История музыкальной культуры народов Сибири», изданном в 2002 году. Его автор Юрий Шейкин, музыковед, член Союза композиторов республики Саха (Якутия) встречался с некоторыми знатоками фольклора обских угров, от носителей записывал музыкальные наигрыши и затем перенёс на нотные знаки.
Практический семинар по обучению игре на музыкальных инструментах обских угров продлится до 31 марта. Организатор семинара Алексей Рещиков сказал: «В этот раз из заявленных ранее 23 заявок по разным причинам не все смогли приехать в Ханты-Мансийск. Но прибыли участники из Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Югорска и Белоярский. По возрастной категории от +7 и старше (возраст не ограничен). Из села Кышик приехала целая семья с детьми на обучение. Участники подготовлены все по-разному, кто-то уже не раз приезжает к нам на семинар, кто-то впервые решил заниматься музыкой. С теми, с кем занимались изначально на семинарах, постоянно созваниваемся или встречаемся, бывает, продолжаем обучаться по видеосвязи. Интерес у людей есть, поэтому проводить семинары будем и в дальнейшем».
Тамара Мерова