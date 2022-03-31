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В отделе прикладного творчества и национальных культур при районном Доме культуры посёлка Берёзово прошёл вечер, посвящённый 20-летию литературного творчества Енова Владимира Егоровича «Я пишу о тебе, край родной!» К этому событию была подготовлена книжная выставка, которая включила сборники сказок автора, издания с его произведениями, национальные газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», в которых представлены его сказки.
У каждого человека должна быть своя дорога в жизни, к сожалению, далеко не каждый может найти ту тропинку, по которой суждено пройти с честью и достоинством, чтобы оставить о себе добрую память.
Нелегко было простому рыбаку найти путь в этой жизни, но Владимир Енов, не смотря на различные преграды, с большим трудолюбием и упорством прокладывал свой путь в огромный мир художественной литературы народов России.
На литературный вечер пришли взрослые и школьники. Ведущие встречи Любовь Вынгилева и Калерия Супрун познакомили собравшихся с творческой биографией сказителя. На меропритятии звучали стихотворения автора, на русском языке их читала Любовь Вынгилева, а на хантыйском – Людмила Новьюхова.
Затем состоялся просмотр видеоролика, созданный методистами национального отдела по преданию Владимира Енова «Сорога-сплетница». Ребята узнали немало нового и интересного из жизни писателя благодаря его произведениям, а некоторые поближе познакомились с жизнью и бытом обских ханты.
Кашлатова Любовь Васильевна – жительница Берёзово так отозвалась об этой встрече:
«2022 год объявлен Годом культурного наследия, поэтому подобные литературные вечера особенно нужны и полезны. Через все творческие мероприятия наши дети и взрослые приобщаются к национальной культуре северных народов, узнают о жизни, быте предков, знакомятся с жизнью рыб, зверей и животных по мифологическим представлениям народа ханты. Я думаю, что сказки, сказания и предания Владимира Енова всегда интересны и детям, и взрослым. Ведь они учат добру и справедливости. Хочу сказать, что нас в настоящее время достаточно редко радуют своим посещением современные деятели литературы и культуры. Поэтому именно такие творческие вечера ценны для жителей нашего отдалённого посёлка Берёзово».
Калымова Елизавета Николаевна – жительница Берёзово тоже поделилась своим мнением:
«Чудесный, познавательный и интересный вечер. Детям понравились стихотворения и сказки. Все мальчики и девочки слушали сегодня с большим вниманием и интересом, а после приняли активное участие в беседе по преданию «Сорога-сплетница». Считаю, что это нужное и полезное мероприятие. Мы узнаём здесь талантливых и творческих писателей, их новые имена. Думаю, что Владимир Енов не просто обычный писатель-прозаик, а сказитель, что редко встречается в нашей повседневной жизни. Тем более, что в связи с пандемией долго не было возможности посещать некоторые творческие мероприятия. Надеемся, что в этом году у нас произойдёт больше необычных встреч».
Любовь Вынгилева, п.г.т. Берёзово, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра