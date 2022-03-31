«Я пишу о тебе, край родной!»

  • Русский
«Я пишу о тебе, край родной!»

В отделе прикладного творчества и национальных культур при  районном Доме культуры посёлка Берёзово прошёл вечер, посвящённый 20-летию  литературного творчества Енова Владимира Егоровича «Я пишу о тебе, край родной!» К этому событию была подготовлена книжная выставка, которая включила сборники  сказок автора, издания с его произведениями, национальные газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», в которых представлены его сказки.  

У каждого человека должна быть своя дорога в жизни, к сожалению, далеко не каждый может найти ту тропинку, по которой суждено пройти с честью и  достоинством, чтобы оставить о себе добрую память.     

Нелегко было простому рыбаку найти путь в этой жизни, но Владимир Енов, не смотря на различные преграды, с большим трудолюбием и упорством прокладывал свой путь в огромный мир художественной литературы народов России.  

На литературный вечер пришли взрослые и школьники. Ведущие встречи  Любовь Вынгилева и Калерия Супрун познакомили собравшихся с творческой биографией сказителя. На меропритятии звучали стихотворения автора, на русском языке их читала Любовь Вынгилева, а на хантыйском – Людмила Новьюхова.

Затем состоялся просмотр видеоролика, созданный методистами национального отдела по преданию Владимира Енова «Сорога-сплетница». Ребята узнали немало  нового и интересного из жизни писателя благодаря его произведениям, а некоторые поближе познакомились с жизнью и бытом обских ханты.  

Кашлатова Любовь Васильевна – жительница Берёзово так отозвалась об этой встрече:

«2022 год объявлен Годом культурного наследия, поэтому подобные литературные  вечера особенно нужны и полезны. Через все творческие мероприятия наши дети и  взрослые приобщаются к национальной культуре северных народов, узнают о жизни,   быте предков, знакомятся с жизнью рыб, зверей и животных по мифологическим представлениям народа ханты. Я думаю, что сказки, сказания и предания Владимира  Енова всегда интересны и детям, и взрослым. Ведь они учат добру и справедливости.  Хочу сказать, что нас в настоящее время достаточно редко радуют своим посещением современные деятели литературы и культуры. Поэтому именно такие творческие вечера ценны для жителей нашего отдалённого посёлка Берёзово».

Калымова Елизавета Николаевна – жительница Берёзово тоже поделилась своим мнением: 

«Чудесный, познавательный и интересный вечер. Детям понравились стихотворения и  сказки. Все мальчики и девочки слушали сегодня с большим вниманием и интересом, а после приняли активное участие в беседе по преданию «Сорога-сплетница». Считаю, что это нужное и полезное мероприятие. Мы узнаём здесь талантливых и творческих писателей, их новые имена. Думаю, что Владимир Енов не просто обычный писатель-прозаик, а сказитель, что редко встречается в нашей повседневной жизни. Тем более,   что в связи с пандемией долго не было возможности посещать некоторые творческие  мероприятия. Надеемся, что в этом году у нас произойдёт больше необычных встреч».  

 

Любовь Вынгилева, п.г.т. Берёзово, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Чт, 31/03/2022 - 09:04

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.