Орнаментированные рукавицы с мехом

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Важные аксессуары к зимней одежде - это рукавицы. Каждая творческая личность, занимающаяся рукоделием, по-особенному подходит к их шитью, подбирает цветовую гамму и узоры. И хотя на календаре уже весна, утепляться ещё есть необходимость. В этом сезоне актуальны изделия из коротковорсного и пушного материала, но особый писк — комбинация гладкой и пушистой фактур. Причём натуральный мех сегодня используется для пошива любых видов одежды. Собираясь писать о тёплых аксессуарах одежды, заодно ознакомилась с этимологией слов «варежки» и «рукавицы». Оказывается, "варежки" к меховому варианту спасателей рук от морозов никак не подходят, поскольку под этим словом подразумеваются исключительно вязаные изделия, которые в старину «проваривали» для пущей плотности (а значит и тепла). А вот «овивающие» руки аксессуары для «сугреву» из других материалов справедливо называют «рукавицами». То, что имеется ввиду под «крагами», в последнее время претерпело некоторые изменения. Сейчас так принято называть не только перчатки с раструбами, но и рукавицы длиною до локтя. Однако, как их не назови, а отрицать привлекательность уютных меховых рукавиц и мега-тёплых крагов в нашем климате, думаю, не станет никто. Особенно, учитывая «пролонгирование» модного фасона шуб и пальто с укороченными рукавами/курток с вязаными рукавами. Соблазнительнее рукавиц и крагов из меха в мороз выглядят, пожалуй, только муфты. Несмотря на то, что календарная зима скоро закончится и наступит весна, вот уже несколько выходных творческие мастерицы семейного клуба «Хатлые» шьют рукавицы. Процесс работы кропотливый, но мастерицам он нравится. Сложность вызывает работа с мелкими деталями и с орнаментами. Мной середина каждой варежки украшается цветным сукном и орнаментом, которые искрятся на солнышке и просто украшают вещь. Резинку заменила меховым отворотом, а внутренняя часть варежки вставлен мех. В любом случае эта зима не последняя, и мы надеемся, что кому-то приглянутся эти рукавички и уйдут к любительнице тепла и уюта. Под шубку такого же цвета (чисто чёрный) они будут просто незаменимы. В нашем клубе мастера исполняют данные рукавицы на заказ, но только из Вашего материала, при этом цена естественно будет ниже. Незабываемым и роскошным, а главное, практичным подарком любимой женщине, девушке, станут рукавицы. Также в планах у нас пошив ярких оригинальных варежек из меха огненной лисицы и норки, комбинированные кожей. Они украсят Ваш зимний наряд. Меховые рукавицы - это очень тёплый и уютный зимний аксессуар, который надёжно защищает руки от холодного ветра и мороза. Современная мода позволяет носить их с любой зимней верхней одеждой. Идеально такие рукавицы будут смотреться с шубой из такого же меха.
Ирина Фирсова, г. Белоярский