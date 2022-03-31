Вниманию граждан и работодателей!

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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» планируется реализация дополнительных мер в виде предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при организации:
1. Общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан
2. Временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).
3. Профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).
Механизм и условия предоставления субсидий будут включены в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» (с изм. от 18.03.2022 № 398) Фондом социального страхования Российской Федерации оказывается государственная поддержка в виде субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям, трудоустраивающим отдельные категории молодежи в возрасте до 30 лет.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным, казенным учреждениям вышеуказанными постановлениями не предусмотрены.
Информация предоставлена КУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский центр занятости населения"