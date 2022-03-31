Дополнен перечень мер социальной поддержки граждан

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Об этом стало известно сегодня, 31 марта, на 7 заседании думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов. В числе приглашённых гостей в заседании принял участие сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов.
Многие из рассмотренных вопросов имеют социальную направленность. Депутаты одобрили инициативу фракции «Единая Россия» по внесению изменений в окружной закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Изменениями дополнен перечень мер социальной поддержки семей студентов, которые обучаются очно. Это частичная компенсация родительской платы в детских садах. Также это компенсация части расходов по договорам найма жилых помещений, в размере, не превышающем 10 000 рублей в месяц.
Кроме того, было принято решение дополнительно поддержать семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающемуся в другом городе ребенку будет оплачиваться проезд в учреждение образования и обратно в учебном году, а также во время каникул.
Парламентарии также поддержали определение новых категорий, которым устанавливаются правовые гарантии социальной защиты, как инвалидам и ветеранам боевых действий. Будет увеличено пособие родителям погибших военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву или по контракту. Размер ежемесячной выплаты с 3 000 рублей повышен до величины прожиточного минимума пенсионеров, установленного в Югре.
Депутаты также поддержали инициативу обращения к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову по вопросу сохранения размера пенсий югорчанам, уезжающим за пределы автономного округа. Заработавшие пенсию в Югре люди имеют право получать ее в полном объеме, уезжая из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
На заседании были внесены изменения в закон о государственной социальной помощи. Председатель думы Борис Хохряков отметил, что полномочия правительства автономного округа в области оказания государственной социальной помощи дополняются утверждением нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции, учитываемого в сумме доходов семьи или одиноко проживающего гражданина. «Мы сегодня рассмотрели вопрос, касающийся размера социальной помощи тем людям, которые заключают социальный контракт. Социальный контракт заключается, когда человек остался без работы, когда идет его переобучение. Теперь выплата в размере величины прожиточного минимума им будет выплачиваться не в год заключения контракта, а в год его выдачи», − пояснил Б. Хохряков.
Уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова выступила с ежегодным отчетом своей деятельности перед депутатами окружной думы. Её доклад вызвал множество вопросов у депутатов. Спикер окружного парламента на пресс-конференции с журналистами выразил своё мнение о деятельности уполномоченного: «Этот институт с каждым годом пользуется все большим уважением. Большое количество людей туда обращается, потому что подавляющее число вопросов, которые возникают, решаются. Или, как минимум, там даются разъяснения. Этот институт наряду с другими институтами уполномоченных, и по правам ребенка, и по правам предпринимателей, в Югре у нас работает. И мы всегда оказываем необходимую помощь. А нас, законодателей, интересует, когда уполномоченные выходят с законодательными инициативами. Это блок нашей работы. И вот буквально сегодня по инициативе Натальи Стребковой через Комитет по социальному развитию мы рассмотрели и поддержали обращение к Министру труда РФ, чтобы пенсионеры, которые заработали пенсию на территории Югры, выезжающие за пределы округа, продолжали получать ее в том же размере. Работа идет, взаимодействие есть, и, думаю, так и будет».
Надежда Рагимова