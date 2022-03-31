Материнский капитал на образование детей направили более 1,3 млн российских семей

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С момента запуска государственной программы в России подано более 1,3 млн заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование детей. Оплата обучения детей – одно из востребованных направлений программы, и в 2022 году составляет более 17% от общего числа обращений за распоряжением средствами материнского капитала.
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.
Возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства МСК или их часть, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда России или в МФЦ.
Копия договора об оказании платных образовательных услуг не потребуется, если между отделением Пенсионного фонда России и учебным заведением заключено соглашение об информационном обмене, в рамках которого фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения. Сегодня заключено уже около тысячи соглашений с учебными заведениями высшего образования, порядка 2,3 тыс. соглашений с учреждениями среднего профессионального образования и около 23 тыс. соглашений с дошкольными учреждениями.
Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет рассматривать заявления и перечислять средства материнского капитала без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР и предоставления документов, поэтому в настоящее время порядка 60% обращений за распоряжением средствами осуществляется полностью онлайн.
Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал проиндексирован на 8,4% и составляет 524 527,9 рубля при рождении первого ребенка и 693 144,1 рубля при рождении второго ребенка. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.
Так, материнский капитал на первого ребенка увеличен более чем на 40 тыс. рублей и составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат. Размер повышенного материнского капитала семьям, в которых с 2020 года появился второй ребенок, а также третий и любой следующий ребенок, если до их появления права на материнский капитал не было, увеличился после индексации на 53,7 тыс. рублей и теперь составляет 693 144,1 рубля.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в феврале.
Информация предоставлена ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре