Специалисты больницы в выездной кампании с профилактической акцией

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В день проведения ежегодного праздника «Слета оленеводов, охотников и рыболовов» специалистами выездной врачебной бригады БУ «Федоровская городская больница» проведен профилактический медицинский осмотр жителей сельского поселения Русскинская, в том числе коренных малочисленных народов Севера, постоянно проживающих на родовых угодьях в значительном отдалении от поселения.
В течение всего периода проведения профилактических мероприятий врачом офтальмологом осмотрено 37 человек, врачом-неврологом — 11 взрослых, детским врачом-неврологом — 15 несовершеннолетних, эндокринологом 16 человек, акушером-гинекологом — 18 женщин, травматологом-ортопедом — 16 человек, кардиологом — 14 человек, ультразвуковыми исследованиями охвачено 39 человек. Передвижным флюорографом/маммографом АУ «Центр профессиональной патологии» проведено 428 флюорографических исследований органов грудной клетки, а также 101 маммография.
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