В Октябрьской районной больнице введена в эксплуатацию ПЦР-лаборатория

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Новую лабораторию разместили на базе уже существующей микробиологической лаборатории, где был проведен косметический ремонт силами штатных сотрудников. Медицинский персонал прошел необходимое обучение для работы в «красной» зоне. Работа в лаборатории выстроена максимально безопасно: каждый отдел обособлен, в помещениях работает приточно-вытяжная вентиляция, получены разрешительные документы на новый вид деятельности. Лаборатория оснащена современным диагностическим оборудованием, в работе используются новейшие технологии и высокоточные тесты. Мощность составит 28 ПЦР-тестов в сутки. Готовность результата ПЦР-теста не будет превышать 24 часа с момента доставки материала в лабораторию.
Главный врач Алексей Аленин отметил, что лаборатория открыта в целях повышения доступности высокотехнологичной диагностики в интересах жителей Октябрьского района, в котором проживают более 27 тысяч человек. Благодаря собственной лаборатории удастся не только проводить ПЦР-диагностику, но и свести к минимуму сроки диагностики и постановки диагноза, а значит и раньше начать лечение, чтобы избежать тяжелых последствий.
Ранее материалы для исследования направлялись в лаборатории г. Нягань, но теперь, благодаря удобной маршрутизации, существенно сократятся финансовые затраты и временные расходы на доставку анализов. На создание лаборатории в рамках борьбы с COVID-19 Правительством автономного округа было выделено 2 млн. рублей. Всё остальное необходимое оборудование на сумму 1,5 млн. рублей было приобретено за счет собственных средств учреждения.
В полном объеме ПЦР-лаборатория заработает с 1 апреля 2022, когда закончатся работы по настройке программы для формирования электронных исследований на COVID-19 и автоматизированной передачи результатов с выгрузкой на портал Госуслуг.
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