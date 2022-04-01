Образ и настроение Светланы Харитоновой

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Образ и настроение Светланы Харитоновой

Персональная выставка «Образ и настроение» самодеятельного художника Югры Светланы Харитоновой открылась 30 марта в Окружном Доме народного творчества.

Истории из жизни обско-угорских народов, выполненные в технике живописи и графики, оценены публикой по достоинству – «Картины наполнены внутренним светом и энергией, чувствуется любовь к нашей земле, к Югре», поделилась впечатлением гость мероприятия Наталья Третьякова.

Вдохновленные работами художницы гости, под началом Светланы Харитоновой, смогли попробовать силы в живописи.

Выставка Светланы Харитоновой продолжит работать
до 30 апреля 2022 года в Окружном Доме народного творчества.

Вход свободный.

АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Пт, 01/04/2022 - 15:05

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