Образ и настроение Светланы Харитоновой

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Персональная выставка «Образ и настроение» самодеятельного художника Югры Светланы Харитоновой открылась 30 марта в Окружном Доме народного творчества.
Истории из жизни обско-угорских народов, выполненные в технике живописи и графики, оценены публикой по достоинству – «Картины наполнены внутренним светом и энергией, чувствуется любовь к нашей земле, к Югре», поделилась впечатлением гость мероприятия Наталья Третьякова.
Вдохновленные работами художницы гости, под началом Светланы Харитоновой, смогли попробовать силы в живописи.
Выставка Светланы Харитоновой продолжит работать
до 30 апреля 2022 года в Окружном Доме народного творчества.
Вход свободный.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»