Продолжается прием заявок для участия в Международном фестивале «Возьмемся за руки, друзья»

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Продолжается прием заявок для участия в Международном фестивале «Возьмемся за руки, друзья»

Творческие коллективы и исполнители, популяризирующие этническую культуру! Продолжается прием заявок на Международный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья».

Уже не первый год любовь к народному искусству объединяет на фестивале творческих и талантливых людей нашей страны. А в этом году зрители познакомятся с национально-культурным колоритом участников из разных стран!

Напомним, что к участию приглашаются национальные самодеятельные творческие коллективы и исполнители учреждений культуры, национальных культурных объединений, национальных общественных организаций.

В каких номинациях коллективы и исполнители могут заявиться?

  • Хореография (ансамбли)

- Народный танец (аутентичные формы)

- Стилизованный народный танец (программа коллектива основана на лексике народной хореографии);

  • Вокал (соло, ансамбли)

- Аутентичный песенный фольклор

- Народный вокал (стилизация, современная обработка);

  • Инструментальное творчество (соло, ансамбли);
  • Обрядовый, игровой фольклор.

В каком формате будет проходить Фестиваль?

  • Первый отборочный этап проходит в дистанционной форме;
  • Второй этап основной (очный) проводится в форме Гала-концерта;
  • Приём заявок осуществляется с 1 марта по 20 июня 2022 года.

Как подать заявку на участие?

• Необходимо заполнить заявку на платформе «Google», для этого требуется google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/FBSqNUq8yHHfqdvc8.

Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Окружной Дом народного творчества», Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (3467) 33-30-37, 32-48-29, E-mail: hto@odntugra.ru и в Положении Фестиваля.

АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Пт, 01/04/2022 - 17:00

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