Продолжается прием заявок для участия в Международном фестивале «Возьмемся за руки, друзья»

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Творческие коллективы и исполнители, популяризирующие этническую культуру! Продолжается прием заявок на Международный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья».
Уже не первый год любовь к народному искусству объединяет на фестивале творческих и талантливых людей нашей страны. А в этом году зрители познакомятся с национально-культурным колоритом участников из разных стран!
Напомним, что к участию приглашаются национальные самодеятельные творческие коллективы и исполнители учреждений культуры, национальных культурных объединений, национальных общественных организаций.
В каких номинациях коллективы и исполнители могут заявиться?
- Хореография (ансамбли)
- Народный танец (аутентичные формы)
- Стилизованный народный танец (программа коллектива основана на лексике народной хореографии);
- Вокал (соло, ансамбли)
- Аутентичный песенный фольклор
- Народный вокал (стилизация, современная обработка);
- Инструментальное творчество (соло, ансамбли);
- Обрядовый, игровой фольклор.
В каком формате будет проходить Фестиваль?
- Первый отборочный этап проходит в дистанционной форме;
- Второй этап основной (очный) проводится в форме Гала-концерта;
- Приём заявок осуществляется с 1 марта по 20 июня 2022 года.
Как подать заявку на участие?
• Необходимо заполнить заявку на платформе «Google», для этого требуется google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/FBSqNUq8yHHfqdvc8.
Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Окружной Дом народного творчества», Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: (3467) 33-30-37, 32-48-29, E-mail: hto@odntugra.ru и в Положении Фестиваля.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»