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Наступление весны – на югорской земле событие долгожданное. Пробуждается природа, начинают возвращаться в северный край перелетные птицы.
Ворону – Весны Вестницу, покровительницу рождения новой жизни издавна встречали с почестями. В музее «Торум Маа» Ворону приветствуют праздником уже более 25 лет, дата неизменна – 7 апреля.
В год культурного наследия народов России «Вороний день в музее «Торум Маа» в том же месте – на экспозиции под открытым небом, в тот же день – 7 апреля в 12:00.
Площадки и конкурсы:
- Строим самое большое гнездо, Создаём Большую Белую Ворону;
- Игровая площадка «Играем. Ворону встречаем»: «Меткий охотник», «Ловкий рыбак», «Снежный стрелок», Этностарты,
- Конструируем авторское гнездо, ворону-игрушку в Мастеровой «Волшебный лес»
- Этноразминка «Расправим крылья»
- Конкурс гнёзд, ребусы, загадки, головоломки
- Фото с Главной героиней, Угощения от Вороны, Сладкие призы
Стоимость билета – 200 рублей, дети до 3-х лет – бесплатно
Оплата по #Пушкинской карте приветствуется
Справки по тел.: +7(3467)32-20-58
Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»