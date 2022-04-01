Вороний день в музее «Торум Маа»

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Вороний день в музее «Торум Маа»

Наступление весны – на югорской земле событие долгожданное. Пробуждается природа, начинают возвращаться в северный край перелетные птицы.

Ворону – Весны Вестницу, покровительницу рождения новой жизни издавна встречали с почестями. В музее «Торум Маа» Ворону приветствуют праздником уже более 25 лет, дата неизменна – 7 апреля.

В год культурного наследия народов России «Вороний день в музее «Торум Маа» в том же месте – на экспозиции  под открытым небом, в тот же день – 7 апреля в 12:00.

Площадки и конкурсы:

  • Строим самое большое гнездо, Создаём Большую Белую Ворону;
  • Игровая площадка «Играем. Ворону встречаем»: «Меткий охотник», «Ловкий рыбак», «Снежный стрелок», Этностарты,
  • Конструируем авторское гнездо, ворону-игрушку в Мастеровой «Волшебный лес»
  • Этноразминка «Расправим крылья»
  • Конкурс гнёзд, ребусы, загадки, головоломки
  • Фото с Главной героиней, Угощения от Вороны, Сладкие призы

Стоимость билета – 200 рублей, дети до 3-х лет – бесплатно
Оплата по #Пушкинской карте приветствуется

Справки по тел.: +7(3467)32-20-58

Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Пт, 01/04/2022 - 17:17

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