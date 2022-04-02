В Югре создали национальный разговорник

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В Югре создали национальный разговорник

Самые популярные обороты речи и стандартный лексикон представителей шестнадцати национальностей, проживающих в Сургуте, войдут в новый словарь-разговорник. Подготовкой книги ведут сургутские общественники.
Как сообщает «СургутинформТВ», словарь будет называться «Твои первые 100 слов на моем родном языке…».

«Этот социальный проект будет содействовать уважительному отношению к законам, правилам и обычая нашего государства, к культуре нашего народа со стороны иностранных гостей», – рассказывает начальник отдела профилактики правонарушений мэрии Сургута Светлана Перунова.

Отметим, финансово помогли созданию разговорника городские власти – выделив грантовую поддержку. Словарь будет готов к маю 2022 года.

Добавим, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа живут представители 123 национальностей.

Напомним, в 2021 году на средства гранта губернатора Югры был издан хантыйско-русский словарь.

ugra-news.ru

Сб, 02/04/2022 - 12:44

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