В Ханты-Мансийске проходит ярмарка выходного дня

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В Ханты-Мансийске проходит ярмарка выходного дня

В КВЦ «Югра-Экспо» работает фермерская ярмарка выходного дня. Свою продукцию представляют фермерские хозяйства и подворья автономного округа, а также соседних регионов.

Жители и гости югорской столицы в эти выходные дни могут приобрести мясную, молочную, рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, продукцию из дикоросов, мед и продукты пчеловодства, зеленые культуры, чай, паштеты.

Организаторы выставки – Департамент промышленности Югры, Фонд развития Югры и КВЦ «Югра-Экспо». В дальнейшем организаторы планируют продолжить практику проведения фермерских ярмарок, расширив географию локаций и участников.

Отметим, фермерские ярмарки выходного дня одновременно проходит в трех городах округа – в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

В Сургуте ярмарка проходит на территории ТК «Лента 92» (ул. 30 лет Победы, д. 74), в Нижневартовске -  на 2 этаже в ТРЦ «Югра Молл», (ул. Ленина 15 «П»), в Ханты-Мансийске – в  КВЦ «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19).

Ярмарка в городах Югры будет проходить со 2 по 3 апреля.

Людмила Теткина

Сб, 02/04/2022 - 17:04

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