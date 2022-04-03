В Югре на раскопки древнего городища набирают добровольцев

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В Югре на раскопки древнего городища набирают добровольцев

Молодых югорчан, да и всех желающих приглашают на практическое занятие, своебразный мастер-класс по изучению древней Югры. Об этом пишет «Сургутская трибуна» со ссылкой на пресс-службу отделения Русского географического общества в Югре.

Добровольцев, желающих попробовать свои силы в археологии, привезут на самые настоящие раскопки древнего городища Шеркалы 1 в Октябрьском районе. Раскопки там идут давно, ведь городище — объект культурного наследия, а основной культурный слой относится, примерно к X–XVI векам новой эры.

Так, летом прошлого года исследователи уникального археопамятника смогли найти по-настоящему уникальные артефакты XI века. По мнению руководителя экспедиции, известного югорского учёного Александра Кенига, главные находки – еще впереди и у добровольцев есть все шансы сделать открытие.

Проект начнется весной, а раскопки — как только оттает земля, ближе к концу июня.

«Рабочее название нашего проекта «В поисках древней Югры. Археологические исследования городища Шеркалы 1». Он реализуется на средства гранта губернатора Югры. Основная работа начнется 25 июня и пройдет в течение месяца. В археологической школе можно будет принять участие и в качестве ученика, и «копателя» на профессиональной основе» — рассказали в Русском географическом обществе.

Авторы проекта — общество «Культурное наследие Севера» и «ЭтноАрхео Центр». Раскопками традиционно будет руководить Александр Кениг. Во время экспедиции учеными задумана разработка пилотного проекта археологического туризма в округе – интерактивной экскурсионной программы на городище Шеркалы 1.

ugra-news.ru

Вс, 03/04/2022 - 14:26

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