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В Издательском доме «Новости Югры» вышла в свет новая книга сказителя народа ханты Владимира Енова. Героическое сказание «Два мальчика ростом с пальчик» создано по мотивам хантыйского народного фольклора.
Предисловие к нему написано поэтом Павлом Черкашиным. Автор выражает слова благодарности своему земляку, особые слова адресованы мордовской поэтессе Татьяне Мокшановой за помощь в поэтическом переложении сказания на русский литературный язык, а также дочери Марине Еновой за подготовку иллюстраций.
Презентацию издания «Два мальчика ростом с пальчик» В. Е. Енов планирует провести в Государственной библиотеке Югры в честь своего 55-летнего юбилея и 20-летнего стажа журналистской, литературной и научной деятельности. О дате проведения будет сообщено дополнительно.
Владимир Енов, фото из личного архива.