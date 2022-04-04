Вышла в свет новая книга сказителя народа ханты Владимира Енова

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Вышла в свет новая книга сказителя народа ханты Владимира Енова

В Издательском доме «Новости Югры» вышла в свет новая книга сказителя народа ханты Владимира Енова. Героическое сказание «Два мальчика ростом с пальчик» создано по мотивам хантыйского народного фольклора.

Предисловие к нему написано поэтом Павлом Черкашиным. Автор выражает слова благодарности своему земляку, особые слова адресованы мордовской поэтессе Татьяне Мокшановой за помощь в поэтическом переложении сказания на русский литературный язык, а также дочери Марине Еновой за подготовку иллюстраций.

Презентацию издания «Два мальчика ростом с пальчик» В. Е. Енов планирует провести в Государственной библиотеке Югры в честь своего 55-летнего юбилея и 20-летнего стажа журналистской, литературной и научной деятельности. О дате проведения будет сообщено дополнительно.

 

Владимир Енов, фото из личного архива.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Пнд, 04/04/2022 - 10:32

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