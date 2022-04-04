Новая модель медицинской организации 2022

- Русский
Продолжается реализация мероприятий по тиражированию проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №5». На основании детального анализа проблем и предложений, поступивших как от посетителей нашей поликлиники, так и от сотрудников, с учетом эпидемиологической обстановки и выбранных приоритетных направлений развития системы здравоохранения в целом, для реализации в первом полугодии 2022 года выбран проект «Вакцинация против COVID-19».
Безусловно, процесс вакцинации является неотъемлемой частью работы участкового педиатра. Алгоритмы, схемы, процесс взаимодействия с родителями наших маленьких пациентов нам уже хорошо известны и отлажены. Однако, вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции имеет множество отличий от стандартного, привычного процесса – как в нормативно-правовом, так и в техническом плане.
Выбор данного проекта – это не только стремление сделать процесс получения качественной медицинской услуги лаконичным и удовлетворяющим граждан в полном объеме, но и возможность для медицинских работников применить знания и стремления на практике.
На сегодняшний день в учреждении проведена диагностика текущего состояния выбранного направления, созданы карты текущего и целевого состояния, выбраны «болевые» точки и разработаны методы воздействия на них. Медицинская организация успешно защитила проект на стартовом совещании с Региональным центром первичной медико-санитарной помощи Депздрава Югры.
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях: