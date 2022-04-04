Лучший костюм вороны выберут в Югре

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Окружной Дом народного творчества объявляет о начале конкурса на Приз зрительских симпатий в номинации «Лучший костюм Вороны».
Мы предлагаем Вам проголосовать за Лучший костюм вороны Окружного Весеннего Этнофеста - 2022 по вашему мнению по следующей ссылке: https://forms.gle/MqCmpqbBjW2whNgk6 !
Голосование продлится до 7 апреля включительно!
Все работы участников вы можете увидеть здесь:
Возрастная категория: 6-10 лет: https://vk.com/video/playlist/-139501369_33
Возрастная категория: 11-18 лет: https://vk.com/video/playlist/-139501369_34
Возрастная категория: 19-30 лет: https://vk.com/video/playlist/-139501369_35
Возрастная категория: 31 и старше: https://vk.com/video/playlist/-139501369_36
Возрастная категория: разновозрастная: https://vk.com/video/playlist/-139501369_37
Критерии, на которые Вы можете опираться при выборе костюма:
• Творческий подход;
• Законченный эстетический вид;
• Оригинальность работы;
• Применение элементов традиционной одежды обских угров.
Конкурс является завершающим этапом Окружного Весеннего Этнофеста, приуроченного к Году культурного наследия народов России.
Итоги Этнофеста будут подведены 9 апреля 2022 года и размещены на официальном сайте АУ «Окружной Дом народного творчества».
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»