В объективе – культура народов Югры

- Русский
Югра – это родной дом для представителей 124 национальностей. Уникальность и богатство каждого народа представлены красками традиционной культуры и истории.
Приглашаем югорчан поделиться национальным колоритом в Окружном конкурсе фотографий «Мой народ – моя гордость».
Участие могут принять фотографы-любители
в возрасте от 14 лет и старше, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Приём заявок осуществляется до 11 мая 2022 года по следующим номинациям:
- «Лица народов Югры»;
- «Семейный альбом»;
- «Традиции нашего дома»;
- «Народные умельцы».
Для участия в конкурсе заполните заявку на платформе «Google»: https://forms.gle/RTtTiQE7b1iP2oYo7.
Конкурс проводится Окружным Домом народного творчества совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
Подробную информацию о проведении Конкурса можно узнать в Положении о конкурсе и по контактным телефонам:
8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29, e-mail: hto@odntugra.ru – художественно-творческий отдел.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»