Расширяя границы мастерства

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Расширяя границы мастерства

Выездную школу мастеров по изготовлению изделий из бисера провели сотрудники мастерской «Сорни юнтуп» (Золотая иголка) из посёлка Хулимсунт Берёзовского района. Они посетили своих соседей – жителей села Няксимволь. Мероприятие состоялось c 26 по 28 марта 2022 года, прошло оно в рамках проектов по развитию малых городов и сёл «Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко – «Культурная мозаика: Партнёрская сеть – 2021» для со-организаторов.

На встрече руководитель проекта Надежда Маслова рассказала о деятельности мастерской «Сорни юнтуп», познакомила участников с технологией изготовления и видами традиционных нагрудных украшений северных манси, цветом бисера и бусин, используемых в их изготовлении.

В процессе работы мастера Хулимсунта поделились тонкостями бисерного мастерства, например, замена лески или нити без использования узелков, контроль за натяжением лески или нити; вышивка «пять бусин», выполняющаяся по лицевой стороне сукна без единого узелка и стежка на изнаночной стороне.

Следующая встреча школы мастеров будет посвящена изготовлению мансийского нагрудного украшения  – «пальсак» – традиционным способом многожильного плетения и плетением в одну нить.

Надежда Маслова

Втр, 05/04/2022 - 09:59

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