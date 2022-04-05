В Нягани прошёл весенний праздник – Вороний день

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В Нягани прошёл весенний праздник – Вороний день

2 апреля в г. Нягань прошёл весенний праздник, символизирующий приход весны. В этом году праздник коренных народов Севера – «Вороний день», организованный Автономным учреждением культуры «Музейно-культурный центр» состоялся на территории парка «Центральный лес культуры и отдыха».

Хочется отметить, что действительно праздник - день прилёта первых птиц был весенний, погода была ясной, солнечной, над кронами сосен лесного парка было чистое голубое небо, слышны были пения птиц. У входа в парк всех гостей встречала красивая Ворона - празднества, изготовлена руками сотрудников музея.

Весь праздник сопровождал весёлый смех гостей – простых горожан. Целыми семьями участвовали в спортивных конкурсах, смекалках. Детям очень нравилось участвовать в турнире по северному многоборью, юноши прыгали через нарты, метали тынзян на хорей. Глядя на горожан, невозможно было оставаться в стороне, я поучаствовала в различных настольных играх обско-угорских народов, состязалась в игре на палочках «Щол», шахматах, в мастер-классе по созданию лоскутной куколки «Ворона».

Праздник оказался местом встречи родных, и новых знакомств. Круг моих знакомых расширился благодаря этому дню. Я познакомилась с интересными людьми, знатоками родного языка и традиционной культуры. Проскурякова Зоя Ивановна работает в Центре малочисленных народов Севера, знакомит детей и взрослых горожан на занятиях по фольклору и языку обских угров. Зоя Ивановна рассказывает, что занятия посещают дети разных национальностей, с интересом изучают фольклор. Вера Наддеевна Арзамасова манси, Шадрина Клавдия Ксенофонтовна манси - уроженки Октябрьского района, но проживают в г. Нягань, тоже являются постоянными участниками праздника «Вороний день», участвуют в выставке изделий из бисера и бересты. Клавдия Ксенофонтовна выступает консультантом при подготовке культурных мероприятий, связанных с традициями обско-угорских народов.

Ярким и запоминающимся стало музыкальное выступление на хантыйском языке семейного дуэта Тарлиных Светланы Александровны и Алексея Семеновича. Светлана и Алексей родом из Казыма, ведут традиционное оленеводческое хозяйство. Супруги Тарлины постоянные участники праздника «Вороний день», и горожане благодаря им могут увидеть живых оленей, сфотографироваться и покататься на оленьих упряжках. После праздника в Нягани, Светлану и Алексея ждут с выступлением в Советском районе. Администрация Советского района пригласили супругов для участия в весеннем празднике.

Выражаю слова благодарности организаторам праздника «Вороний день» за тёплый и гостепреимный приём.

Наталья Ткачук

Втр, 05/04/2022 - 10:31

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