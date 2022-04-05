Главный врач Нижневартовской городской детской поликлиники удостоен знака «Человек года — 2022»

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Состоялся ежегодный форум «Образование — обществу», организатором которого выступил Департамент образования администрации города и «Центр развития образования». В торжественной обстановке гости мероприятия получили заслуженные Почётные грамоты и Благодарственные письма различного уровня.
Знаком «Человек года — 2022» за вклад в развитие сферы образования города и личную поддержку развития образовательных организаций нефтяной столицы Самотлора отмечен главный врач Нижневартовской детской поликлиники Татьяна Геннадьевна Загинайко. Коллектив лечебного учреждения от всей души поздравляет своего руководителя с такой значимой и достойной наградой.
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