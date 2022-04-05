Югра встречает «Живущих по солнцу»

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Окружной Дом народного творчества сообщает, что прием заявок на Международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» продлен до 25 июня 2022 года!
Фестиваль «Живущие по солнцу» – это уникальная площадка по созданию условий для сохранения, развития и популяризации культурных традиций финно-угорских народов.
Ранее мы рассказывали о Фестивале и условиях участия в нем: https://odntugra.ru/press-sluzhba/news/3125-030322/ !
Ждем с нетерпением Ваших заявок!
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»