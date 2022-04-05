Более 740 тысяч россиян получили уведомления о своей будущей пенсии

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Более 740 тысяч россиян получили уведомления о своей будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года.

На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже более 740 тыс. россиян. Информирование производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информация предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.

Информация предоставлена ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Втр, 05/04/2022 - 15:40

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